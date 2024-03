ESPE, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

ESPE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio "ESPE" per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa, ha comunicato che il Global Coordinatorper complessive 277.500 azioni di proprietà di Espe Tecnologie Srl.Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell’opzione greenshoe è pari a 1,00 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni della società, per uncomplessivo pari aA seguito dell'esercizio dell'opzione di greenshoe, ilè pari aldelle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni e il capitale sociale è rappresentato da complessive 11.849.500 azioni, prive del valore nominale, di cui 8.849.500 azioni ordinarie quotate e 3.000.000 azioni a voto plurimo, interamente detenute da Espe Tecnologie Srl.