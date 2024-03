Stevanato in rialzo dopo l'annuncio sul prezzo delle azioni per l'OPV

Stevanato

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci,, con la dimensione dell'operazione che è stata aumentata rispetto al primo annuncio.L'azienda veneta ha annunciato che ildella sua offerta pubblica di sottoscrizione di un totale di 12.700.000 azioni ordinarie è pari arispetto alla chiusura di ieri a 28,3 dollari.offre 6.350.000 azioni ordinarie e, azionista di maggioranza della società che attualmente detiene circa il 78% delle azioni ordinarie in circolazione, offre 6.350.000 azioni ordinarie. Stevanato Group e l'azionista venditore hanno concesso agli underwriters un'opzione, esercitabile per 30 giorni, per acquistare fino a ulteriori 1.905.000 azioni ordinarie agli stessi termini e condizioni.Si prevede che ildell'offerta, al netto degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle spese di offerta, sarà di circa, escluso qualsiasi esercizio dell'opzione da parte degli underwriters di acquistare ulteriori azioni.Stevanato Group intende utilizzare i proventi netti derivanti "per scopi aziendali generali, anche per consentire a Stevanato Group di soddisfare i requisiti delle sue attività di investimento in corso e le esigenze di capitale circolante, e per garantire un adeguato livello di flessibilità operativa e strategica", si legge in una nota. Si prevede che l'offerta, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.Amplia il margine di guadagno, rispetto ai valori della vigilia e, per un rialzo del 2,37% dopo venti minuti dall'apertura delle contrattazioni.