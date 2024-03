UNRAE, il mercato rimorchi e semirimorchi in calo del 26,2% a febbraio 2024

(Teleborsa) - Continua senza sosta il, checonfermando la caduta libera delle immatricolazioni nel comparto, pari nell’ultimo mese a sole 990 unità contro le 1.342 dello stesso periodo del 2023. Nel primo bimestre del 2024 si registra una perdita consolidata in termini di volume di 470 mezzi, con un disavanzo dall’inizio dell’anno del -17,7% (2.188 unità vs 2.658)."Come già anticipato nel corso dell’anno passato, i dati delle immatricolazioni mensili, che si riferiscono ad ordini acquisiti nell’ultimo trimestre del 2023, continuano ad essere profondamente negativi per il nostro comparto e prevediamo che la contrazione della domanda di nuovi veicoli trainati si protrarrà ancora almeno per i primi sei mesi del 2024", commenta. "Nella speranza che i recenti incentivi agli investimenti nel settore dell’autotrasporto diano i segnali di ripresa sperati, desideriamo ribadire con forza l’assoluta necessità di un piano straordinario di sostegno allo svecchiamento dell’ormai vetusto parco circolante italiano, affinché i mezzi più obsoleti possano essere sostituiti con rimorchi e semirimorchi di ultima generazione", aggiunge Mastagni."Tali interventi risultano cruciali al fine di incrementare gli standard di sicurezza stradale. Le motrici moderne sono sempre più sofisticate e sicure grazie all’elettronica che le governa, ma se agganciano un semirimorchio di quindici anni fa si rischia che il veicolo trainante e quello trainato possano non dialogare, costituendo un pericolo sulla strada", continua il Coordinatore del Gruppo associativo. "Infine, aa supporto della revisione della Direttiva su pesi e dimensioni dei veicoli pesanti per incentivare l’adozione di soluzioni di trasporto più green e sostenibili. A questo proposito, ribadiamo la proposta di consentire anche in Italia la circolazione di complessi veicolari fino a 18,75 metri, una misura che garantirebbe", conclude Mastagni.