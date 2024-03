Websolute, risultato netto 2023 a -0,46 milioni di euro

Websolute

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e-commerce, ha chiuso ilcondelle vendite e delle prestazioni pari a 19,78 milioni di euro, rispetto a 21,54 milioni di euro nel 2022. L'si attesta a 2,48 milioni di euro (EBITDA margin 12%), +19% rispetto a 2,08 milioni di euro (EBITDA margin 9%) nel 2022. Ilsi attesta a -0,46 milioni di euro, rispetto a -0,52 milioni di euro nel 2022, al netto di imposte pari a 0,18 milioni di euro (0,21 milioni di euro nel 2022)."Grazie alla bontà delle strategie adottate nel 2023 e alla rilevanza della proposta commerciale integrata, unica a livello di mercato per ampiezza e profondità, riteniamo che nel 2024 si possa ambire a un percorso di crescita dei ricavi in un contesto di redditività caratteristica influenzata dagli interventi strutturali già adottati sul fronte dei costi - ha commentato l'- Sono state perseguite strategie specifiche per alimentare una risposta positiva in termini di ordinato negli ultimi mesi del 2023 con un buon riscontro nella raccolta ordini a partire dal mese di dicembre che è proseguita nei primi due mesi dell'anno in corso".L'è pari a 3,56 milioni di euro, rispetto a 3,24 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Nel 2023 l'attività operativa ha generato un decremento di disponibilità liquide per 2.090.551 euro, originato dalla scelta di ridurre l'indebitamento finanziario bancario e dall'esecuzione dei pagamenti per debiti per operazioni straordinarie M&A, per l'acquisto di azioni proprie e per altri investimenti effettuati nel periodo.