Sprint di TIM, dossier Sparkle e fondo Asterion: plauso degli analisti

Telecom Italia

Intesa Sanpaolo

compagnia telefonica

FTSE MIB

Telecom

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%, in attesa della definizione delle liste di candidati per il rinnovo del CdA nell’assemblea di aprile.A dare linfa alle azioni contribuiscono anche le indiscrezioni stampa circa un interesse del fondo Asterion, in alleanza con il ministero delle Finanze, per TIM Sparkle., vedono "implicazioni positive, con il supporto finanziario e l'esperienza nel settore delle telecomunicazioni di Asterion che, a nostro avviso, facilitano un aumento dell'offerta e, più probabilmente, il raggiungimento degli earn-out", evidenziaPerl'eventuale monetizzazione di Sparkle a 800 milioni sarebbe una "notizia positiva per TIM in quanto Sparkle non è attesa generare cassa nell'arco di piano e quindi la sua cessione accelererebbe il deleverage; darebbe esecuzione a uno degli obiettivi del piano di delayering presentato dal gruppo nel 2022 e in corso di esecuzione con la cessione di NetCo e di sviluppo di ServCo".sottolinea che Sparkle non è "destinata a generare free cash flow nel corso del piano, quindi la cessione dell'asset non compromette la generazione di cassa di TIM, mentre dovrebbe contribuire a ridurre il debito di circa 0,8 miliardi di euro".L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,2158 Euro. Prima resistenza a 0,2227. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,2115.