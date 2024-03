Stress sul lavoro: per il 37,7% dei dipendenti italiani aziende non promuovono salute mentale positiva

(Teleborsa) - La responsabilità del datore di lavoro aumenta quando i dipendenti sperimentano disagio a causa dello stress eccessivo. Recenti sentenze dei tribunali in Italia, hanno evidenziato la responsabilità delle aziende in termini dianche in assenza di specifici requisiti di mobbing. È chiaro quindi che, a livello legislativo, vi sia un chiaro obbligo, da parte delle aziende, di accertare e prevenire il verificarsi di situazioni nocive nell'ambiente di lavoro, cosi come quanto già previsto dall'articolo 2087 del Codice Civile, che stabilisce che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".Secondo ilcondotto su oltre 32mila lavoratori in 17 paesi (2mila lavoratori in Italia),Il 18% pensa che invece sia attivo soprattutto tramite il dialogo, favorendo una comunicazione continua e costante, l'11% dichiara come il proprio datore di lavoro favorisca dei giorni di ferie per il benessere personale (per esempio in molte multinazionali il giorno del compleanno corrisponde a un giorno di ferie regalato), sempre l'11% dichiara come nella propria azienda sia in vigore il diritto di disconnessione da mail e messaggi fuori dall'orario di lavoro, mentre secondo il 10,5% vi sono vere e proprie pause stabilite per la gestione dello stress (esempio stanza zen, meditazione, palestra).Sembrerebbe di no, dato che il 17% degli intervistati afferma di sentirsi stressato giornalmente (21,8% donne, 12,8% uomini), il 9% almeno 4-6 volte a settimana (percentuali simili per uomini e donne), il 22% almeno 2-3 volte a settimana (stessa percentuale del 22% per entrambi i sessi), una volta al mese il 9,25% (8% per le donne e 10% per gli uomini).Tra le cause di stress non solo il carico di lavoro ma anche lIl 19,6% degli italiani afferma infatti di non sentirsi soddisfatto della propria posizione, quasi uno su cinque.: il 38% lamenta il fatto di avere avuto un aumento delle responsabilità che non è combaciato con un aumento di stipendio, il 34,3% non ha avuto l'avanzamento di carriera che aspettava, per il 30% il proprio lavoro non è più stimolante.