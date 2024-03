Agnoli Law Firm, al via la nuova Società tra avvocati

(Teleborsa) - Nasce, lache aggrega 9 soci e circa 80 professionisti tra le sedi di Milano, Roma, Genova e Bari, intorno alla figura di, riconosciuto come uno dei più importanti avvocati d’affari milanesi. La Società ha una dimensione nazionale ed è proiettata all’estero dove aderisce a, alleanza internazionale di primari studi legali presente in svariati Paesi.“È con grande soddisfazione che annunciamo il lancio della nostra nuova società Agnoli Law Firm. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella prospettiva di offrire servizi legali di alta qualità, lavorando al fianco dei nostri clienti per affrontare la complessità delle loro problematiche di natura legale”. È quanto ha dichiarato, leader della avvocatura d’affari milanese. “La nostra esperienza si estende a ogni settore del diritto, garantendo la possibilità di fornire il supporto legale necessario, indipendentemente dalla questione giuridica da affrontare. La nostra dimensione worldwide ci permette di supportare i nostri clienti con la necessaria tempestività ed efficienza anche oltre i confini nazionali. Siamo pertanto fiduciosi che questa partnership ci consentirà di offrire soluzioni innovative e soprattutto di offrire alla nostra ampia e variegata clientela i nostri servizi specializzati con un focus particolare sulle operazioni di M&A, private equity e project development che interessano, a vario titolo, tutti i settori in cui siamo presenti e tutte le professionalità di cui disponiamo”.Gli altri soci dello studio legale sono:ed, già titolari dello studio Bruzzone Genovesi più volte premiato da Il Sole 24 Ore,, esperto di private equity e con esperienze in Norton Rose e Deloitte Legal,, docente di diritto commerciale nelle università di Camerino e di Roma Tor Vergata,, docente di diritto del lavoro e più volte premiato nel settore Labour,, esperti in contrattualistica pubblica, project finance e concessioni.