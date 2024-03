Almawave e Seed in soluzioni AI nel Medio Oriente e Nordafrica

Almawave

(Teleborsa) -, società italiana parte del Gruppo Almaviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, e Seed Group, società appartenente al Private Office di Sua Altezza lo Sceicco Saeed Bin Ahmed Al Maktoum, hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla diffusione di soluzioni AI per l’innovazione digitale a Dubai e nella più ampia regione MENA.Le rispettive competenze - spiega una nota - danno quindi vita ad una collaborazione ideale per poter proporre innovazioni basate sull’Intelligenza Artificiale, rivolte all’innovazione e all’evoluzione digitale del mercato, a Dubai e più in generale negli Emirati Arabi Uniti.