Call center aggressivi: riparte campagna di comunicazione AGCM-ARERA

(Teleborsa) -, la campagna di comunicazione organizzata daper fornire ai consumatori consigli e informazioni per difendersi dall’insistenza o dalla scorrettezza di alcuni call center.La ripresa della campagna - spiega la nota - "fornire ai consumatori uno strumento importante per contrastare il fenomeno del teleselling aggressivo, vale a dire le telefonate commerciali per la vendita di contratti-forniture (le più numerose su energiae gas, ma anche per offerte di telefonia, assicurazioni, ecc..). Segnalazioni - giunte anche da Associazioni dei consumatori - che spaziano da una generica “insistenza” delle telefonate, a offerte incomplete o false, a registrazioni non esplicite, fino a presunte telefonate fatte a nome delle stesse Autorità (che, si ricorda, non chiamano mai)".La campagna di comunicazione - si legge ancora - "è diretta al pubblico di età adulta (ovvero ai cittadini con potenziale capacità di sottoscrizione di contratti) verrà diffusa attraverso uno spot TV e Radio negli spazi RAI messi a disposizione dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nei canali organici web e social propri di AGCM e di ARERA.Infine, sul sito di riferimento si possono trovare le indicazioni sui diritti dei consumatori e sulle segnalazioni più ricorrenti raccolte dalle due Autorità. Per imparare come tutelarsi dal teleselling si potrà navigare fra le sezioni