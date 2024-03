Clabo, Anthilia e Riello Investimenti sottoscrivono il prestito obbligazionario da 6,85 milioni

Clabo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha comunicato chehannonon convertibile emesso dalla società per complessiviL'operazione ha l'obiettivo di sostenere i piani di sviluppo di Clabo, anche a seguito dell'acquisizione della partecipazione di minoranza in Howard McCray, società attiva negli USA nel settore delle vetrine refrigerate, già controllata al 57,7% dalla società, nonché didotandola dell'opportuna flessibilità operativa.Nello specifico, Anthilia Capital Partners SGR - in qualità di lead investor e tramite il fondo Anthilia GAP - ha sottoscritto 100 Titoli dal valore nominale di 50.000 euro ciascuno, per un ammontare complessivo didi euro, e Riello Investimenti SGR – tramite il fondo Impresa Italia II - ha sottoscritto 37 Titoli dal valore nominale di 50.000 euro ciascuno, per un ammontare complessivo didi euro."È molto importante poter contare su investitori di private debt che sostengono i progetti di crescita delle imprese italiane - ha commentato l'- Le risorse raccolte con la sottoscrizione del bond andranno, in particolare, a finanziare gli investimenti di lungo periodo e l'acquisizione della partecipazione di minoranza dell'americana Howard McCray, oltre ad allungare la durata media della struttura debitoria garantendo flessibilità operativa nella gestione finanziaria. Siamo molto soddisfatti per l'andamento dei primi mesi del 2024 e l'operazione odierna contribuisce a trasmettere unadi Clabo".