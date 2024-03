Clessidra Factoring, risultati in crescita nel 2023: utile netto a 2,8 milioni

(Teleborsa) -chiude il terzo anno di attività con con un positivo e solido trend di crescita. Nonostante le criticità dello scenario macroeconomico , Clessidra Factoring, ha chiuso l’esercizio 2023 con un(+48% sull’esercizio precedente).Ilsi è attestato a 213,6 milioni di euro (+39% rispetto al 2022) glilorda a182,5 milioni di euro (+36% rispetto al 2022). Il numero di clienti operativi è aumentato inoltre dell’11% anno su anno, attestandosi a quota 255.sofferenze e inadempienze probabili sono infatti oggetto di attenta gestione e complessivamente il loro peso è stato pari al 2,3% degli impieghi lordi. Il ROE si è attestato al 14,3% mentre il Total Capital Ratio è pari all’11,1%, in riduzione rispetto al precedente esercizio per effetto del significativo aumento degli impieghi.Nel 2023 ilè stato di 2,3 milioni di euro, superiore del 135% rispetto all’anno precedente, mentre lesono state pari a 10 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto al 2022. Ilè stato pari a 12,3 milioni di euro, +37% anno su anno, nonostante l’impatto negativo derivante dall’andamento dei tassi di interesse parzialmente compensato dalle azioni poste in essere dalla Società.Nell’anno leono state pari a 1,1 milioni di euro, mentre i costi operativi sono stati pari a 7,0 milioni di euro. A fronte di tali dinamiche economiche, l’utile prima delle imposte è stato pari a 4,2 milioni di euro, mentre(+17% sul precedente esercizio)."L’azione commerciale incisiva e dinamica, unita ad un’elevata qualità dei servizi offerti, ci hanno permesso di aumentare sensibilmente i volumi di business e rafforzare i rapporti sia nel segmento Crossover che in ambito Special Situations e Distressed. Proprio in quest’ultimo settore, grazie all’elevata professionalità del team, siamo sempre più protagonisti sui tavoli di risanamento delle crisi aziendali”, commenta, Amministratore Delegato di Clessidra Factoring.Per affrontare questa nuova fase, il Consiglio di amministrazione di Clessidra Factoring, presieduto da Federico Ghizzoni, ha deliberato una nuova struttura organizzativa con la nomina di Keoma Garbillo, attuale CFO della Società, a Direttore Generale.