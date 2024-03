Digitale, Urso: fondamentale una nuova alfabetizzazione di massa

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del made in Italy,, ha dichiarato che "con il, e a breve con il 6G, si può creare un sistema industriale più competitivo, così come si possono avere cittadini più consapevoli e capaci di conoscere i nuovi sistemi informativi". "Al G7 ci siamo confrontati su quello che riteniamo fondamentale: come realizzare una nuova, per consentire a tutti i cittadini di utilizzare al meglio le nuove tecnologie e i sistemi di comunicazione che grazie al 5 e 6G saranno a portata di tutti nei prossimi anni", ha aggiunto il ministro durante un'intervista a Rtl 102.5, nel corso della prima puntata della rubrica Orizzonti Digitali.Il ministro ha ricordato che l'impegno per una "nuovadi massa" era giù emerso nel corso del summit di Londra, dedicato a, per poi affrontato nuovamente nel corso del G7 di Verona e Trento di metà marzo.