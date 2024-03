EasyRailFreight, RFI presenta la nuova piattaforma digitale per la logistica intermodale

(Teleborsa) - Favorire l'incontro tra domanda e offerta, agevolare l'acquisizione dei servizi integrativi e offrire una vista completa dei servizi sul mercato del trasporto merci. Con questo obiettivol'innovativa. L'applicativo – ideato e realizzato interamente da RFI – punta a contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti attraverso la digitalizzazione dei processi di logistica, in linea con gli indirizzi strategici definiti dall'Unione Europea, impegnata nel promuovere la transizione verso un'economia sicura, ambientalmente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente e circolare. La piattaforma EasyRailFreight è stata presentata oggi dal presidente di Rete Ferroviaria Italianae dall'amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italianaa una platea di stakeholder, popolata da esperti del settore e rappresentanti della logistica che ha visto per protagonisti il direttore Politiche per l'Ambiente, l'Energia e la Mobilità di Confindustria, il presidente Sezione Trasporti Intermodali ANITA, il segretario generale FIAPla responsabile Technology Governance & Energy, Fuel, Material, Transportation Solutions di FS Italianee il responsabile Pianificazione e Sviluppo Logistica Multimodale di RFIIlopera sull'elenco dei servizi forniti dagli operatori di mercato. L'consente di offrire le soluzioni disponibili rispetto a specifiche relazioni per il trasporto delle merci, interessando un numero crescente di piccole e medie imprese. Sarà possibile visualizzare la tipologia di servizio disponendo di una vista completa sul processo di spedizione, che sia terminal to terminal o door to door. La base dati è rappresentata dalle informazioni fornite dagliquali Imprese ferroviarie merci, Terminalisti, Multimodal Transport Operator, Società di Servizi Amministrativi ed Autotrasportatori."EasyRailFreight vuole essere uno strumento a supporto della logistica e del trasporto delle merci su ferro, attraverso un'infrastruttura digitale che replichi l'infrastruttura fisica – ha dichiarato–. Grazie al contributo delle imprese ferroviarie e dell'autotrasporto, dei terminalisti e di tutti gli operatori del settore merci implementeremo l'attuale sistema digitale per consentire lo scambio di informazioni, la prenotazione di servizi, interventi predittivi. Per questo, RFI è impegnata in un grandissimo processo di rinnovamento delle infrastrutture, con un piano di investimenti senza precedenti".L'applicativo consentirà di, con maggiore efficienza e qualità; di incrementare i volumi di traffico con ricadute positive in termini di competitività; di offrire una maggiore affidabilità e flessibilità dell'offerta di servizi di logistica, a vantaggio dell'intero sistema produttivo. L'e il miglioramento della qualità dei flussi informativi consentiranno quindi di migliorare l'efficienza del trasporto intermodale, dal punto di vista infrastrutturale e terminalistico, e di favorire una crescita potenziale dei volumi di traffico.Il progetto è stato sviluppato grazie alla comunicazione, all'ascolto ed alla condivisione degli obiettivi tra RFI e tutti gli stakeholder coinvolti. In un contesto in cui la domanda di servizi di logistica è caratterizzata principalmente da una maggiore variabilità di volumi e da un incremento delle località di partenza e destinazione, ladiventa un fattore determinante nella catena del valore.Con EasyRailFreight– fa sapere la società in una nota – punta a confermare "il suo ruolo di facilitatore, aggregatore e integratore modale, ponendosi al centro della catena logistica del sistema Italia e dimostrando al tempo stesso il proprio impegno nel contribuire fattivamente alla transizione del Paese ed al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica".