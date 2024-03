McCormick, vendite e utili in aumento nel primo trimestre

McCormick & Company

(Teleborsa) -, azienda alimentare statunitense attiva nel campo delle spezie e dei condimenti, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 29 febbraio 2024) con una crescita delledel 3%, compreso un impatto favorevole dell'1% derivante dalla valuta. La crescita a valuta costante riflette un aumento del 3% derivante dalle azioni sui prezzi, parzialmente controbilanciato da un calo dell'1% del volume e del mix attribuibile alle decisioni strategiche di interrompere l'attività a basso margine e cedere una piccola attività di conserve.Ilè aumentato di 140 punti base. L'è aumentato a 234 milioni di dollari, rispetto ai 199 milioni di dollari del primo trimestre del 2023.L'utile per azione è stato di 0,62 dollari, rispetto a 0,52 dollari nello stesso periodo di un anno fa. Su base rettificata, l'è stato di 0,63 dollari, rispetto a 0,59 dollari nello stesso periodo dell’anno precedente."Siamo lieti di iniziare l'anno con una forte performance del primo trimestre, che riflette ilprioritari per ottenere risultati di grande impatto - ha commentato- Abbiamo ottenuto un miglioramento sequenziale dei volumi nei nostri settori Consumer e Flavour Segmenti: rimaniamo fiduciosi nella traiettoria sostenuta della nostra attività e nella nostra capacità di soddisfare le nostre prospettive per il 2024 e i nostri obiettivi finanziari a lungo termine".Per l'anno fiscale 2024, McCormick hadi vendita, utile operativo e utile per azione rettificato.