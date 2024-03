Nestlè Italia: premio fino a 2.750 euro per tremila dipendenti

(Teleborsa) - Ilai suoi collaboratori e collaboratrici che lavorano in tutte le sue sedi e fabbriche nel nostro Paese eche l’azienda ha deciso di riconoscere alle sue persone per gli importanti risultati raggiunti nel 2023. Si tratta di uno dei più alti di sempre che, insieme a quelli erogati negli ultimi 3 anni, ha permesso alle persone del Gruppo Nestlé in Italia di avere fino a 7.000 euro di premio."Le nostre persone rappresentano il cuore della nostra azienda e il fulcro attorno al quale ruota il nostro modello di business. Il benessere e la felicità sul luogo di lavoro per noi costituiscono una priorità assoluta. Sono profondamente convinto cheoffrendo supporto economico, servizi e soluzioni di welfare per supportarle nella loro quotidianità", ha dichiaratoFrutto del buon sistema di relazioni sindacali costruito negli anni, il premio di produzione è il risultato di un importante accordo con le Organizzazioni Sindacali e rappresenta un aiuto concreto a favore delle persone del Gruppo Nestlé in Italia. Oltre a questo contributo monetario, l’azienda prevede anche la. Tra queste, il FAB Working, il modello di smart working flessibile e bilanciato sviluppato da Nestlé, e il "Nestlé Baby Leave", il congedo di paternità o per il secondo caregiver della durata di 3 mesi.Inoltre, recentemente l’azienda ha lanciato Wellnest, il, il nuovo programma di welfare aziendale del Gruppo nato per rispondere e adattarsi alle nuove richieste delle proprie persone. In particolare, è stato introdotto l’Employee Assistance Program, un servizio di assistenza di cui possono usufruire i collaboratori e le collaboratrici Nestlé per ottenere un supporto per problematiche personali in diversi ambiti (es. diritto di famiglia, diritto della casa ecc.) e una piattaforma di flexible benefit da cui è possibile scaricare buoni e voucher da utilizzare per l’acquisto di vari beni e servizi. Le persone potranno scegliere di convertire parte del premio di risultato, inclusa la relativa quota di contributi, in credito welfare.