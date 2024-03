PLC, contratto da 3 milioni di euro con gruppo Bester

PLC

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, harelativo alla realizzazione di una sottostazione di utenza annessa ad una stazione di smistamento Terna tramite un cavidotto interrato in alta tensione a servizio di 2 impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore a 80 MWp siti in provincia di Reggio Calabria. Ilammonta ad oltre 3 milioni di euro.PLC prevede di. La sottoscrizione del contratto consolida ulteriormente il backlog delle attività di ingegneria e costruzione e conferma la leadership del gruppo nel segmento delle attività relative alla connessione degli impianti di produzione da energia rinnovabile alla rete elettrica nazionale, si legge in una nota.