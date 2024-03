Rally per Amplifon, mercato plaude a piano sostenibilità

Amplifon

FTSE MIB

società leader nelle soluzioni uditive

principale indice della Borsa di Milano

Amplifon

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,84%, conquistando la vetta nel principale paniere FTSE MIB.A fare da assist alle azioni contribuisce il nuovo Piano di Sostenibilità “Listening Ahead”, annunciato dalla società leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, che punta su giovani e talenti e si compone di 20 nuovi targets in quattro aree (Prodotti & Servizi, Persone, Comunità, Etica) con orizzonte al 2026, 2028 e 2030.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,28%, rispetto a +2,4% del).Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 33,31 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 34,39 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 32,59.