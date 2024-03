SIMEST, investimento da 7 milioni di euro per la crescita negli USA del Gruppo Abet

(Teleborsa) -, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha contribuito conalla crescita internazionale del, una tra le più importanti realtà in Italia produttrici di laminati decorativi, presente in oltre 90 Paesi del mondo. Con questo, SIMEST partecipa alla realizzazione del piano di espansione del gruppo piemontese negli Stati Uniti, favorendo il potenziamento della capacità produttiva americana del Gruppo e l’ampliamento dell’offerta commerciale.Ilcontribuisce all’acquisizione da parte di Abet di un ramo d’azienda produttivo e commerciale della Fiberesin Industries Ltd., per complessivi 18 milioni di euro.Nell’iniziativa è intervenuto anche il, strumento agevolativo che SIMEST gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.