Somec, slitta il CdA per l'approvazione del bilancio 2023

Somec

(Teleborsa) - Si allunga ildi, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, per l'. Secondo il calendario finanziario aggiornato, i risultati dell'esercizio 2023 saranno approvati nella riunione del board di2024 (invece della giornata odierna, martedì 26 marzo), mentre giovedì 28 marzo 2024 (alle 09:30 CET) si terrà la conference call per la presentazione dei dati.dell'anno, con l'assemblea in programma per lunedì 29 aprile 2024.