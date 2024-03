WIIT entra nel mercato della Svizzera, acquisita Econis

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di cloud computing per le imprese, focalizzato sulla fornitura di servizi continuativi di Hybrid e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha sottoscritto un accordo per l’acquisto del 100% della società Econis AG basata a Zurigo.L’accordo - spiega una nota - prevede il pagamento di un importo pari a CFH 0,77 milioni al closing, oltre al pagamento dei costi di transazione per circa Euro 1 milione complessivo.Previsto inoltre il rilascio da parte dei venditori di dichiarazioni e garanzie, usuali in questo genere di operazioni, che saranno coperte da una polizza assicurativa (W&I).Il closing dell’operazione è subordinato all’avveramento di alcune condizioni sospensive."Con questa acquisizione WIIT intende cogliere le seguenti opportunità: entrare in un nuovo mercato, la svizzera tedesca, altamente sinergico e promettente in termini di opportunità di crescita sia organica sia per linee esterne, ad un costo complessivo estremamente contenuto e con rischi limitati; acquisire un portafoglio composto da circa 50 clienti dei quali i top 20, particolarmente in linea con gli standard WIIT, rappresentano il core altamente fidelizzato raggiungere prospetticamente un EBITDA di Econis annuale di circa Euro 6-7 milioni dopo un periodo di integrazione stimato in circa 18/24 mesi e l'estrazione delle sinergie consequenziali"., hanno commentato: ”Con questa nuova acquisizione proseguiamo il nostro processo di espansione in Europa secondo le direttrici strategiche del progetto Cloud4Europe che ci porterà ad affermarci come il leader in Europa per la gestione delle applicazioni ed infrastrutture critiche. Più nello specifico, con l’acquisizione di Econis AG entriamo in un nuovo mercato, la Svizzera tedesca, estremamente promettente in termini di opportunità commerciali ed altamente sinergico con la nostra divisione tedesca. Riteniamo, peraltro, che Econis possa essere un’eccellente piattaforma attraverso la quale andare ad integrare ulteriori target della regione, in linea con quello che è accaduto negli ultimi anni sia in Italia sia in Germania".Ilhanno commentato: "Siamo molto orgogliosi e felici che Econis entri a far parte del mondo di WIIT. Grazie alla nostra esperienza nel mercato svizzero, nella gestione dei clienti e delle normative svizzere, siamo in grado di soddisfare al meglio la direzione strategica del progetto Cloud4Europe di WIIT. Tutto questo e la collaborazione con i nostri nuovi colleghi in Germania e in Italia ci mettono in una posizione di vantaggio a supporto di un'ulteriore espansione in Svizzera".