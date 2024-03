Bankitalia, l'Assemblea ha approvato il Bilancio 2023

(Teleborsa) -riunitasi oggi ha approvato il. La dimensione del bilancio si èdi euro rispetto all'esercizio precedente, attestandosi aNell'attivo sono diminuite principalmente le, sia nella componente delle operazioni di rifinanziamento alle istituzioni creditizie sia - in misura più contenuta - in quella dei titoli; nel passivo si sono ridotti soprattutto il saldo debitorio connesso con l'operatività deldelle istituzioni creditizie.L'obiettivo primario dell'Eurosistema è il, non il perseguimento di un profitto. Le decisioni di politica monetaria sono assunte per adempiere a tale mandato,temporaneo dei risultati economici delle singole banche centrali.È quanto accaduto nell'esercizio 2023, che ha evidenziato un r, rispetto a uno positivo di 5.860 milioni del 2022.La flessione è stata determinata, in particolare, dalla, divenuto negativo nel 2023 per 4.782 milioni (-11.363 milioni rispetto al 2022), e del risultato netto della ridistribuzione del reddito monetario, negativo per 1.139 milioni (-3.519 milioni). In entrambi i casi il peggioramento è dovuto principalmente alla(come i depositi delle istituzioni creditizie),, non controbilanciata da corrispondenti maggiori rendimenti delle attività, che essendo a più lunga scadenza (in particolare i titoli detenuti per finalità di politica monetaria) sono meno sensibili nell'immediato alla variazione dei tassi.Per far fronte all'eventualei, la Banca d'Italia ha negli ultimi annie rafforzato i fondi patrimoniali, che sono stati in parte utilizzati per la copertura della perdita lorda dell'esercizio 2023.Tenuto conto che i, in virtù del ridimensionamento del bilancio,e scenderanno ulteriormente nei prossimi anni e che, sulla base delle attuali decisioni di politica monetaria e delle aspettative di mercato circa l'evoluzione dei tassi di interesse,lorda positiva già a partireil fondo rischi generali è stato utilizzato per 5.600 milioni, passando da 35.214 a 29.614 milioni. Il livello dei fondi patrimoniali continua ad assicurare un grado di copertura dei rischi adeguato in una prospettiva di medio termine.Considerando anche il contributo positivo connesso al recupero fiscale della perdita lorda che consentirà di pagare minori imposte in futuro (per un importo pari a 2.340 milioni, rispetto a un onere fiscale di 1.304 nel 2022), l'esercizio 2023 chiude così con un(2.056 nel 2022).Ai Partecipanti è stato assegnato unmentre i restanti. Sulla base della vigente politica di distribuzione dei dividendi, i Partecipanti riceveranno peraltro un importo complessivo di 340 milioni, pari a quello assegnato lo scorso anno, grazie al parziale utilizzo, per 140 milioni, della apposita posta speciale per la stabilizzazione dei dividendi, costituita con delibera dell'Assemblea ordinaria del 31 marzo 2017. Quest'ultima si riduce pertanto da 280 a 140 milioni che rimangono disponibili per eventuali futuri utilizzi.