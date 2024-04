Clariant completa l'acquisizione di Lucas Meyer Cosmetics per 810 milioni di dollari

Clariant

(Teleborsa) -, colosso svizzero della chimica, ha, fornitore leader di ingredienti di alto valore per l'industria dei cosmetici e della cura personale, da IFF per un Enterprise Value di(circa 720 milioni di franchi)."L'acquisizione di Lucas Meyer Cosmetics è un ottimo esempio di come implementiamo la nostra strategia di crescita orientata agli obiettivi e sosteniamo il nostro obiettivo di accelerare l'innovazione orientata al cliente e alla sostenibilità - ha affermato il- La complementarità del portafoglio clienti, del portafoglio prodotti, delle roccaforti regionali e delle capacità nella ricerca e sviluppo e nel marketing rendono la combinazione di Clariant e Lucas Meyer Cosmetics un fornitore leader di soluzioni per marchi di cura personale di alto valore".Clariant consoliderà Lucas Meyer Cosmetics nella suaa partire dal 2 aprile 2024. L'acquisizione è stata finanziata mediante l'emissione nel marzo 2024 di una doppia tranche di 350 milioni di franchi (200 milioni di franchi per 3 anni al 2,375% e 150 milioni di franchi per 7 anni al 2,75%) di obbligazione senior non garantita e attraverso un'operazione ponte multivaluta con un tasso di interesse di circa il 4,4% annuo, che sarà rifinanziata nel 2024, subordinatamente alle condizioni di mercato. Clariant non prevede alcuna modifica al suodopo la chiusura.