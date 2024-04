Wall Street debole. Powell frena sui tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 39.127 punti; sulla stessa linea, incolore l', che archivia la seduta a 5.211 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,21%); sui livelli della vigilia l'(+0,06%).Gli investitori hanno aspettato con ansia il discorso del presidente Fed, Jerome Powell, alla Stanford University, dove ha ribadito che la banca centrale americana decide la sua politica monetaria riunione per riunione. Il banchiere ha così preso tempo sui tagli ai tassi affermando che i dati sull'economia e sull'inflazione non hanno "materialmente cambiato" il quadro, è troppo presto per dire se i recenti dati sull'inflazione sono solo un balzo temporaneo o meno. Un chiaro messaggio che la Fed non ha così fretta di tagliare i tassi ed ha bisogno di maggiori prove del rallentamento dei prezzi prima di ridurli.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,71%),(+0,66%) e(+0,63%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,10%) e(-0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,06%),(+1,20%),(+1,10%) e(+1,02%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,23%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,75%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,20%.(+4,33%),(+3,62%),(+3,13%) e(+2,60%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,23%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,25%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,30%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,32%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 84,64K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 210K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -66,5 Mld $; preced. -67,4 Mld $)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,9%)14:30: Variazione occupati (atteso 205K unità; preced. 275K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. -0,3%).