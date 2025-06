Dazi, Casa Bianca: "Aumento del 9 luglio potrebbe essere rinviato"

(Teleborsa) - Si ammorbidisce (ancora) la posizione delsui dazi. La scadenza della sospensione, prevista per il prossimo 9 luglio, "forse potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente", ha annunciato laAnnunciati il 2 aprile, ribattezzato il giorno della Liberazione, i dazi reciproci, elemento chiave della politica economica di Trump per "rilanciare l'età dell'oro" non sono ancora entrati in vigore: il tycoon ha, infatti, concesso una pausa di 90 giorni cedendo alle tensioni dei mercati finanziari.Se entro il 9 luglio non saranno raggiuntoil presidente americano ha assicurato che i dazi aumenteranno, tornando probabilmente al valore annunciato in aprile. L'amministrazione americana ha avviato trattative con i maggiori partner commerciali ma finora gli accordi annunciati sono ben pochi, se si esclude quello con il Regno Unito e l'intesa quadro raggiunta con la Cina e che prevede, per 90 giorni, un calo dei dazi del 115%. Con l'Ue le trattative sono in corso ma la casa Bianca ha più volte lamentato la lentezza con cui l'Europa procede e, soprattutto, ha criticato i molteplici interessi all'interno dell'Unione oltre che la mancanza di un unico referente in grado di decidere. Ma ora, a quanto pare, la scadenza slitterà nuovamente.La, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, ha informato i leader europei di aver ricevuto laL'offerta di Washington, composta da un testo di poche pagine, andrebbe a delineare "un accordo provvisorio" tra Usa e Ue. "Oggi abbiamo ricevuta la controproposta, la stiamo valutando. Quindi il nostro messaggio oggi è chiaro: siamo pronti per un accordo. Allo stesso tempo, ci stiamo preparando all'eventualità che non si raggiunga un accordo soddisfacente – ha dettoal termine del vertice Ue –. Tutte le opzioni sono sul tavolo"."Abbiamo parlato ampiamente del tema dei dazi e dell'America. Abbiamo incoraggiato la presidente della Commissione a raggiungere rapidamente un accordo, un'intesa con gli americani, nelle meno di due settimane disponibili. Tuttavia, se non si raggiunge un accordo con l'America, se non si raggiunge un accordo sui dazi, l'Unione europea è pronta e in grado di adottare autonomamente misure appropriate" ha commentato ilparlando alla stampa al termine del summit Ue a Bruxelles."Ho piena e totale fiducia in Ursula von der Leyen e in Sefcovic circa la loro capacità di negoziare un accordo sui dazi" ha detto ilal termine del Consiglio europeo."La verità è che la miglior situazione possibile tra Stati Uniti ed Europa è dazi zero. Se dovrà essere al 10%, così sarà – ha detto il pal termine del vertice Ue –. Se alla fine gli Stati Uniti decidessero di mantenere un dazio del 10% contro la nostra economia, sarà inevitabile una misura di compensazione sui prodotti americani venduti nel mercato europeo. C'è una reale volontà da parte degli europei, siamo ben disposti a concludere un accordo sui dazi con gli Stati Uniti, ma questa buona volontà non deve essere interpretata come una debolezza: vogliamo concludere in fretta perché è nel nostro interesse collettivo, ma non vogliamo farlo a qualsiasi costo. Bisogna utilizzare tutti gli strumenti per garantire un accordo equilibrato".Lapur ritenendo che serva un accordo al più presto, vuole comunque vederci chiaro. "Eventuali asimmetrie vanno debitamente compensate", hanno sottolineato fonti italiane citando, tanto per fare un esempio, i settori dell'acciaio e dell'alluminio dove le tariffe americane vanno ben oltre il 10%.