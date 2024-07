Borse europee toniche assieme a Milano. Focus su trimestrali banche USA

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Tenaris

Inwit

Iveco

Hera

A2A

Unipol

Banca MPS

BFF Bank

Maire Tecnimont

Mondadori

Tinexta

MFE B

MFE A

Carel Industries

Sesa

(Teleborsa) -, che beneficia di alcuni buoni spunti fra le blue-chips. A sostenere le borse concorrono i, che hanno rafforzato l'attesa di un taglio dei tassi della Fed a settembre, mentre l'attenzione resta puntata sulleL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,19%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,84%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +131 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,81%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,43%,avanza dello 0,29%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,72%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,58% a 34.516 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.768 punti.Leggermente positivo il(+0,25%); senza direzione il(-0,14%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,07% dopo la sigla di un accordo con Bp.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,96%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,87%in scia ad un giudizio positivo di Jp Morgan.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,57%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,72%.Tentenna, che cede lo 0,63%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Tra i(+9,41%), dopo che il CdA ha approvato la replica alla Banca d'Italia a seguito dei rilievi si crediti, governance e remunerazioni.Brillanti anche(+3,05%),(+2,43%) e(+2,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,70%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,45%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,50%.