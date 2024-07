Borse europee in rialzo orfane di Wall Street, occhi a elezioni in UK

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -a causa dell'Independence Day. La giornata è stata anche povera di indicazioni macro: l'unica indicazione è arrivata dai dati sugli ordini all'industria tedeschi a maggio, che sono risultati decisamente inferiori alle previsioni.Sul fronte politico, in attesa delledi domenica, l'attenzione è rivolta alper il rinnovo della Camera dei Comuni; si vota dalle 8 alle 22 (ora italiana) e la vittoria del partito Laburista non appare in discussione.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 83,94 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +142 punti base, con un incremento di 6 punti base, con ilpari al 4,00%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,41%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,86%, e buona performance per, che cresce dello 0,83%.termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 34.106 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 36.325 punti. Leggermente positivo il(+0,49%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,28%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 4/07/2024 è stato pari a 1,61 miliardi di euro, in calo di 824,9 milioni di euro, rispetto ai 2,44 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,35 miliardi di azioni, rispetto ai 0,49 miliardi precedenti.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,52%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,24%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,14%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,02%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,56%.del FTSE MidCap,(+6,67%),(+3,61%),(+2,48%) e(+2,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,67%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,28%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.