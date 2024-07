Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con le banche centrali che tornano nuovamente a catalizzare l'attenzione degli investitori. A tal proposito, il mercato guarda alla testimonianza, oggi e domani, delal Congresso e ai dati chiave sull'inflazione, giovedì. Gli addetti ai lavori guardano anche all’evoluzione della situazione politica francese, dopo l'esito del voto legislativo di domenica.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,083. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.361,8 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 82,11 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +138 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,91%.piccola perdita per, che scambia con un -0,54%, resta vicino alla parità(-0,01%), e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,93%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,55%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 36.094 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,01%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,05%.Tentenna, che cede l'1,28%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,13%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.Tra i(+5,25%),(+1,17%),(+0,85%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,59%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,50%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,49%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra lepiù importanti:01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,7%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,3%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,8%; preced. -1,4%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -1%)10:00: Produzione industriale, annuale (preced. -2,9%).