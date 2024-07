Borse europee in rosso. Soffrono i chip con il tonfo di ASML

ASML

Adidas

Roche

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

A2A

Saipem

ENI

Intesa Sanpaolo

Iveco

STMicroelectronics

Pirelli

Amplifon

Ariston Holding

Fincantieri

Carel Industries

Acea

Technoprobe

Sanlorenzo

Digital Value

Cementir

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. A spiccare è il, appesantito dal tonfo di, sulle preoccupazioni che le pressioni del governo USA possano portare a restrizioni più severe sulle sue esportazioni verso la Cina. Bene invece, che ha migliorato le previsioni sui risultati per l'intero anno, e, che ha annunciato risultati positivi della sperimentazione iniziale di un farmaco antiobesità.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.473,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,95%), raggiunge 81,53 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +132 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,73%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,44%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,11%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,46%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.301 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite il, che retrocede a 36.556 punti. Poco sotto la parità il(-0,57%); senza direzione il(-0,13%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,91%),(+1,10%),(+0,91%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,96%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,39%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,38%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,26%),(+4,15%),(+2,19%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,71%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,16%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,05%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,96%.