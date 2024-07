Eurolistini positivi. Occhi sulle trimestrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

A2A

BPER

Azimut

STMicroelectronics

Juventus

GVS

Maire Tecnimont

Ariston Holding

MFE A

MFE B

Buzzi Unicem

BFF Bank

(Teleborsa) - Avvio di settimana positivo per le principali Borse Europe, dopo un'ottava in calo, nonostante il, dopo l'annuncio delle dimissioni dalla corsa per un nuovo mandato alla Casa Bianca da parte del presidente democratico Joe Biden.La seduta odierna è priva di dati macroeconomici, così i mercati si preparano alladall’Europa e dagli Stati Uniti. Venerdì è atteso il dato sull’inflazione americana. Intanto, la Banca popolare cinese ha tagliato a sorpresa i tassi di prestito, a nuovi minimi storici.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,088. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,21%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 78,96 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,76%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,39%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,46%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,52%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,33%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.572 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 2,54%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,48%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,34%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,29%.di Milano,(+2,51%),(+1,68%),(+1,51%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,04%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,34%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,05%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,24%.Tra ledi maggior peso:16:00: Fiducia consumatori (atteso -13,2 punti; preced. -14 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,7%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4 Mln unità; preced. 4,11 Mln unità)02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,5 punti; preced. 50 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -4,6%).