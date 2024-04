SdR, Galli (Assogestioni): rilancio mercati dei capitali porti soluzioni per tassazione

(Teleborsa) - "Una sfida per l'industria del risparmio gestito è quella che riguarda i. Oggi non ci sono soltanto gli investimenti nei titoli e negli strumenti finanziari quotati, ma c'è tutta l'apertura verso i mercati privati, vuol dire. Questa è sicuramente una grandissima sfida proprio in come si forma il portafoglio". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della 14esima edizione del Salone del Risparmio, l'evento simbolo dell'industria italiana del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni."C'è poi una sfida che riguarda, quindi l'intelligenza artificiale e l'utilizzo dell'informazione in maniera massiccia e allo stesso tempo che crea sintesi, e quindi come trasformare questi strumenti in strumenti utili per investire al meglio", ha aggiunto.Sul fronte della regolamentazione, "abbiamo sempre creduto in una interlocuzione costruttiva e tecnica sia Bruxelles sia a Roma - ha detto Galli - Ci sembra che ci siano gli spazi in entrambe le direzioni. Forse, quindi la Commissione europea e l'Unione Europea,e andrà verso cinque anni in cui si metterà a terra quanto è stato fatto negli ultimi cinque. C'è stata moltissima legislazione e va semplicemente fatto un fine tuning".- ha proseguito - speriamo che la riflessione sul rilancio dei mercati dei capitali domestici porti anche delle soluzioni concrete, per esempio risolvere il problema fiscale del, per rendere più efficiente la costruzione di portafogli nel tempo diversificati".Sui piani individuali di risparmio, tema affrontato da molti al Salone, il Direttore Generale di Assogestioni ha detto che "e ha creato delle asimmetrie. In realtà la storia dei PIR di questi 5 anni è positiva, cioè i rendimenti sono stati sicuramente interessanti e ricordiamo che chi ha tenuto questi 5 anni di investimento ha l'azzeramento della tassazione"."Ora bisogna fare un tagliando, capire se i portafogli costruiti dai PIR possono essere ulteriormente affinati - ha sottolineato - Ma, cioè pare che per una volta sia l'Italia che ha qualcosa da portare come strumento interessante per il pubblico retail".