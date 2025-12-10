Willis Towers Watson acquisterà Newfront in un'operazione da 1,3 miliardi di dollari

Willis Towers Watson

(Teleborsa) -(WTW), multinazionale britannico-statunitense attiva nella consulenza e nel brokeraggio assicurativo, ha, un broker statunitense con sede a San Francisco. L'accordo prevede pagamenti anticipati e condizionati per un. La quota anticipata di 1,05 miliardi di dollari è composta da circa 900 milioni di dollari in contanti e 150 milioni di dollari in azioni da versare ai dipendenti-azionisti di Newfront; il corrispettivo condizionato fino a 250 milioni di dollari è pagabile principalmente in azioni, subordinatamente al raggiungimento da parte di Newfront di specifici obiettivi di performance. Inoltre, fino a un importo incrementale di 150 milioni di dollari, pagabile principalmente in azioni, verrebbe erogato qualora Newfront raggiungesse una crescita del fatturato superiore all'obiettivo.L'acquisizione di Newfronte la presenza in settori ad alta crescita, tra cui tecnologia, fintech e scienze della vita. I due segmenti di business di Newfront, Business Insurance e Total Rewards, saranno combinati rispettivamente con i segmenti Risk & Broking (R&B) e Health, Wealth & Career (HWC) di WTW. Newfront ha registrato una crescita organica del fatturato con un CAGR del 20% tra il 2018 e il 2024.WTW prevede di realizzare sinergie di costo a regime di circa 35 milioni di dollari entro la fine del 2028, trainate principalmente dall'efficienza tecnologica e dall'ottimizzazione dei costi generali sia in Newfront che in WTW. WTW prevede di sostenere spese di transazione per 25 milioni di dollari e costi di integrazione in contanti per circa 100 milioni di dollari, inclusi i costi di integrazione tecnologica, allineamento dei sistemi e relativi al personale, oltre a circa 30 milioni di dollari di spese non monetarie una tantum. Si prevede che la transazione avrà un