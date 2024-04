Longino & Cardenal, ok da soci a bilancio. Confermato il CdA

Longino & Cardenal

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi, hae deliberato di destinare l'utile d'esercizio, pari a 247.737,71 euro, come segue: 8.968 euro ad incremento della riserva legale; 238.769,71 euro a incremento della riserva straordinaria disponibile.I soci hanno anche deliberato la. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per 3 esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026. Ad esito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Riccardo Uleri - Presidente esecutivo; Cristina Sambuchi - Amministratore esecutivo; Valerio De Molli - Amministratore indipendente.