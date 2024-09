UE, ok ad acquisto di Hargreaves Lansdown da parte di consorzio private equity

Hargreaves Lansdown

CVC Capital Partners

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di, società britannica di servizi finanziari, da parte delle società di private equity Nordic Capital,e Platinum Ivy.La transazione riguarda principalmente il, in particolare la gestione di una piattaforma di risparmio e investimento diretta al consumatore per investitori privati.La Commissione ha concluso che la transazione notificata, dato che le società non sono attive negli stessi mercati o in mercati verticalmente correlati. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.