Devon Energy acquisterà le attività di Grayson Mill a Williston per 5 miliardi di dollari

Devon Energy

(Teleborsa) -, azienda statunitense specializzata nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, hain una transazione del valore di 5 miliardi di dollari, composta da 3,25 miliardi di dollari in contanti e 1,75 miliardi di dollari in azioni ai venditori."L'acquisizione di Grayson Mill rappresenta un'eccellente scelta strategica per Devon che ci consente di, acquisendo allo stesso tempo una significativa quantità di scorte di trivellazione altamente economiche - ha affermato Rick Muncrief, presidente e CEO di Devon - Questa transazione crea inoltre valore immediato all'interno del nostro quadro finanziario garantendo un aumento sostenibile degli utili e del free cash flow che si tradurrà in maggiori distribuzioni agli azionisti nel tempo".La transazioneper azione di Devon, inclusi utili, flusso di cassa, free cash flow e valore patrimoniale netto. Le attività sono state acquisite a meno di 4 volte l'EBITDAX, con un rendimento del flusso di cassa stimato del 15% a un prezzo del petrolio WTI di 80 dollari.