HSBC, utile in calo nel primo trimestre. Il CEO Noel Quinn lascia a sorpresa

HSBC

(Teleborsa) -, colosso bancario britannico con una significativa presenza in Asia, ha chiuso ilcon unin calo di 0,2 miliardi di dollari, attestandosi a 12,7 miliardi di dollari. Ciò includeva un utile di 4,8 miliardi di dollari a seguito del completamento della cessione dell'attività bancaria in, parzialmente compensato da una svalutazione di 1,1 miliardi di dollari a seguito della classificazione dell'attività income in vendita. La riduzione dell'utile prima delle imposte riflette anche il non ripetersi di uno storno di 2,1 miliardi di dollari nel 1trim23 di una svalutazione relativa alla vendita delle attività bancarie al dettaglio in, che è stata successivamente ripristinata nel 4trim23 prima del completamento, e una plusvalenza di 1,5 miliardi di dollari rilevata nel 1trim23 sull'acquisizione di Silicon Valley Bank UK.L'è diminuito di 0,2 miliardi di dollari, attestandosi a 10,8 miliardi di dollari. Isono aumentati di 0,6 miliardi di dollari, ovvero del 3%, raggiungendo i 20,8 miliardi di dollari, compresi gli impatti di acquisizione e cessione delle transazioni strategiche sopra descritte. La crescita dei ricavi riflette anche l'impatto di una maggiore attività dei clienti nei prodotti Wealth nel Wealth and Personal Banking (WPB) e in Equities e Securities Financing nel Global Banking and Markets (GBM), che in parte ha mitigato una riduzione dei ricavi Foreign Exchange, rispetto a un forte 1Q23.Il reddito da interessi netti () di 8,7 miliardi di dollari è diminuito di 0,3 miliardi di dollari, riflettendo principalmente la migrazione dei depositi. Il redditoè aumentato di 0,9 miliardi di dollari, riflettendo un aumento dei proventi da trading di 1,3 miliardi di dollari, principalmente in GBM."Sono- ha commentato il- Abbiamo completato la vendita della nostra attività in Canada e concordato la vendita della nostra attività in Argentina, entrambe le quali ci consentono di concentrarci su mercati con opportunità internazionali di maggior valore. La nostra buona performance di profitto di 12,7 miliardi di dollari nel primo trimestre ci ha permesso di continuare la tendenza a premiare i nostri azionisti. Abbiamo annunciato distribuzioni per un totale di 8,8 miliardi di dollari, consistenti in un primo acconto sui dividendi per il 2024 di 0,10 dollari per azione, un dividendo speciale di 0,21 dollari per azione dai proventi della vendita in Canada e un nuovo riacquisto di azioni fino a 3 miliardi di dollari. Le, compreso un rendimento mid-teens sull'average tangible equity e una continua disciplina dei costi".IlNoel Quinn ha dichiaratoche intendedopo meno di cinque anni nel ruolo, segnando la partenza di un manager che ha supervisionato una serie di vendite di asset importanti per la trasformazione del gruppo. HSBC punta a completare il processo di successione nella seconda metà di quest'anno, prendendo in considerazione candidati sia interni che esterni.