HSBC Holding in rosso a Londra su voci vendita azioni

HSBC Holdings

FTSE 100

società di servizi bancari e finanziari

HSBC Holdings

(Teleborsa) - Giornata negativa per, che tratta in ribasso dello 0,37% a Londra, dopo che le azioni della banca britannica hanno ceduto circa il 3% alla Borsa di Hong Kong. A pesare concorrono le voci relative ad una vendita di azioni da parte del principale azionista Ping An Insurance.La compagnia, riferisce Bloomberg, starebbe pensando di ridurre ancora la sua partecipazione in HSBC, con una vendita di un pacchetto d azioni, che segue la cessione di un pacchetto del valore di 50 milioni di dollari annunciata la scorsa settimana, con cui la partecipaizone è stata tagliata al 7,98% dall'8,01% precedente.Con la vendita di azioni, riferisce ancora Bloomberg, potrebbero far ingresso nel capitale un fondo sovrano o altro ricco investitore mediorientale.La tendenza del titolo HSBC analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7,019 sterline. Primo supporto a 6,871. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,804.