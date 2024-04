In rosso le borse europee. Giù anche Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una giornata ricca di dati macro e nell’attesa delle decisioni che domani annuncerà la Federal Reserve in tema di politica monetaria. Domani, i mercati europei domani rimarranno chiusi per la Festa dei lavoratori. Intanto, va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali, da una sponda all'altra dell'oceano.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 2.315,5 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,43%.Sulla parità lo, che rimane a quota +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,85%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,32%,avanza dello 0,61%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,04%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 36.400 punti.di Piazza Affari, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,30%.: bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,14%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,13%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,88%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,25%, dopo la trimestrale in calo.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,85%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Tra i(+3,31%),(+2,08%),(+1,99%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,96%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,42%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,29%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.