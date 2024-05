Amplifon inverte rotta e vola in vetta al FTSE MIB dopo i conti

Amplifon

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,98%, dopo aver trascorso la prima parte dei seduta in calo in attesa della pubblicazione dei risultati trimestrali e sulla scia del ribasso mostrato dalla danese Demant, attiva nello stesso settore.Il titolo della società, leader nelle soluzioni uditive, trova slancio proprio dai conti del primo trimestre dell'anno , diffusi in tarda mattinata. "Siamo molto soddisfatti dell'ottima partenza del 2024 - ha commentato il CEO Enrico Vita - Nel primo trimestre abbiamo ottenuto un forte incremento dei ricavi e una redditività record grazie soprattutto alla solida performance in Europa in un mercato in fase di normalizzazione, alla continua crescita nelle Americhe e nell'Asia Pacifico e all'efficacia delle azioni di miglioramento della produttività avviate nella seconda metà dello scorso anno. Questo trend è proseguito anche nel mese di aprile".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 33,8 Euro. Primo supporto individuato a 31,77. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 35,83.