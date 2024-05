Credem Euromobiliare Private Banking: Luca Romano guiderà la rete dei consulenti

(Teleborsa) -

Luca Romano arriva alla guida della rete dei consulenti finanziari di Credem Euromobiliare Private Banking, la banca del Gruppo specializzata nella gestione dei grandi patrimoni guidata dal Direttore Generale Matteo Benetti. L'annuncio della nomina è arirvato nel corso della convention che si sta svolgendo in Puglia.



Luca Romano, nato a Parma nel 1972, ha sviluppato il suo percorso professionale in BNL ricoprendo dal 1997 incarichi con responsabilità crescenti fino a diventare, nel febbraio 2023, Responsabile Rete Life Banker. E' laureato in Economia, con specializzazione in discipline bancarie.



"Sono molto felice ed onorato di raggiungere oggi questa realtà caratterizzata da una profonda esperienza, specializzazione e particolare vocazione nel private banking", ha affermato Luca Romano a margine dei lavori della convention, proseguendo "trovo in Credem Euromobiliare Private Banking un ecosistema realmente integrato di servizi di wealth management e wealth advisory, che sono per me centrali nell'evoluzione della proposta di valore per la clientela e assolutamente coerenti con il percorso di sviluppo del ruolo del consulente, sempre più orientato alla gestione e tutela del patrimonio, finanziario e non, dei propri clienti".

"Credem - ha sottolineato Romano - è un Gruppo che, con la sua storia centenaria, guarda al proprio futuro con forte attenzione alla generazione di valore nel lungo periodo, sviluppando le sue radici, le persone e puntando a garantire e potenziare relazioni di qualità e servizi di eccellenza per i clienti".



Matteo Benetti, Direttore Generale della banca si è detto "entusiasta che Luca abbia scelto la nostra private bank per proseguire la sua crescita professionale. La sua esperienza, il suo entusiasmo e la sua concretezza saranno ingredienti essenziali nella piena valorizzazione della nostra rete di consulenti finanziari sulla quale puntiamo in modo deciso per i nostri progetti di crescita. Non esiste momento migliore per accogliere Luca, in contemporanea con un importante evento aziendale che ha ulteriormente dimostrato la compattezza e la motivazione delle 1.000 persone che compongono Credem Euromobiliare Private Banking per scrivere ulteriori pagine importanti della storia del private banking in Italia".