Zurich Bank potenzia la struttura Private & Wealth: nasce Direzione dedicata

(Teleborsa) -, investendo ed, a potenziamento del modello di consulenza finanziaria in architettura aperta. Un rafforzamento che risponde al buon andamento della divisione di Private banking, che nel 2023 ha registrato un incremento dell’11,3% delle masse in gestione e e nuovi flussi di ricchezza stimati pari a 50 miliardi di euro, di cui il 78% attratto proprio dal Private Banking.Nasce così la nuova, nella squadra di Zurich Bank dal 2023 e con un’esperienza di oltre 25 anni nel Wealth Management. La nuova Direzione articola le proprie attività su, al fine di offrire un modello di consulenza patrimoniale evoluta, in cui le esigenze dei Clienti siano al centro di un ecosistema di attività e di soluzioni finanziarie e assicurative., sotto la guida ad interim di, arricchisce il contenitore finanziario di Zurich Bank con tecniche di fund selection evolute.uidata da, già parte del Gruppo Zurich e con un’esperienza di oltre trent’anni nei mercati finanziari, metterà a disposizione dei clienti un servizio di Consulenza Avanzata e un modello evoluto di Asset Allocation strategica. Parallelamente, ilsi occuperà della componente di, lavorando al lancio di una nuova suite di soluzioni a marchio Zurich Bank.Infine,, posto a capo dell’unitàche grazie ad ungestirà i patrimoni di clienti di elevato standing con un servizio flessibile e attento ai singoli bisogni. Testi entra in Zurich Bank dopo aver ricoperto posizioni di crescente responsabilità in Italia e all’estero nel Gruppo Ubs e in Credit Suisse ed ancor prima presso Mediobanca.Completano la struttura leche hanno visto un progressivo e costante, che oggi conta 16 partner d’eccellenza al fianco della Banca."Si apre oggi un nuovo capitolo della storia di Zurich Bank, che riconferma e consolida l’importanza del lavoro svolto finora. Vogliamo proseguire nel nostro impegno a proporre ai clienti di elevato standing un servizio dedicato e su misura, capace di accompagnare la nostra clientela durante l’intero ciclo di vita del patrimonio", ha commentato, Responsabile Direzione Private & Wealth Management di Zurich Bank, Responsabile unità Wealth Management di Zurich Bank, si è detto "entusiasta di entrare nella squadra di Zurich Bank in un momento così importante per la rete come quello attuale". "Abbiamo assistito - ha proseguito - alla crescita e al successo di questa banca, che si è confermata essere un punto di riferimento per la consulenza finanziaria, capace di evolversi e rinnovarsi a seconda delle esigenze del mercato"., Direttore Generale di Zurich Bank ha affermato "guardo con orgoglio all’evoluzione che Zurich Bank ha vissuto dalla sua nascita ad oggi. È un percorso che dimostra la capacità della nostra Rete di plasmarsi, rinnovarsi e consolidarsi, offrendo un servizio sempre più dinamico e d’eccellenza, con particolare attenzione per la clientela Private".Zurich Bank vanta nel segmento Private&Wealth attività che contribuiscono alla generazione di circa il 30% dei ricavi totali della banca con circa il 50% delle masse complessive che fanno riferimento a clienti, privati e aziende, di elevato standing con asset superiori a 500.000 euro.