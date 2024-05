Cibus 2024, Federalimentare: "Prima industria italiana per valore e qualità"

(Teleborsa) -e dà un importante contributo alla crescita dell'economia: per ili l’industria alimentare è sinonimo die per ilil Made in Italy è uno dei principalinel mondo e un traino per l’economia grazie all’export (53 miliardi di valore nel 2023 solo per il settore agroalimentare). Perdei rispondenti un aiuto al settore potrà arrivare dallese ci saranno azioni più incisive a supporto della competitività delle imprese europee nei confronti di quelle extra europee. E' quanto emerso in occasione dell', svoltasi presso, in corso a Parma, dove è stato presentata anche la ricerca Federalimentare-Censis “L’industria alimentare tra Unione europea e nuove configurazioni globali".L’industria alimentare è oggi al primo posto dei settori manifatturieri per valore del193 miliardi) e al secondo posto sia per numero di imprese che di(464 mila) oltre 60mila imprese. Nel 2023 il valore delle edell’industria alimentare e delle bevande è stato pari a 53,4 miliardi di euro, mentre l'export del Made in Italy si è attestato a oltre 380 miliardi di euro, più di due terzi del totale del valore dell’export italiano nell’anno indicato.dei cittadini definisce i prodottie, con riferimento al nostro cibo, il 94% degli italiani è convinto sia uno dei principali ambasciatori dell’italianità nel mondo. L’84,9% degli italiani è convinto che occorra innalzare barriere alle merci che arrivano da Paesi con regole sanitarie, sociali e di sicurezza inadeguate rispetto a quelle imposte alle imprese Ue."Il settore alimentare è la prima industria del Paese. Quest'anno ha raggiunto un risultato record - quasi 200 miliardi di fatturato e 53 miliardi di export - e in 10 anni ha raddoppiato l'export. Risultati veramente straordinari, ma soprattutto, si conferma la grande fiducia della popolazione italiana verso l'industria alimentare, con 9 italiani su 10 che mostrano di avere fiducia per quello che fanno per il Paese", ha spiegato"E' il momento diDobbiamo passare dall'Europa dei consumatori, che sviluppa i consumi realizzati in altri continenti, anche in violazione degli standard sociali e ambientali di noi europei, all'Europa deiproduttori, che incentiva e sostiene le imprese ed il lavoro europei", ha sottolineato il"L'Europa deve raccogliere la sfida - ha proseguito Urso - e seguendo l'insegnamento degli Stati Uniti puntare con decisione a una politica industriale assertiva, sorretta da una politica finanziaria comune e tutelata da una politica commerciale che protegga l'impresa e il lavoro europeo da chi realizza prodotti in violazione degli standard, approfittando della buona volontà di noi europei".Ricordando laalimentare, il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha spiegato che bisogna "essere consapevoli di quanto valiamo, per orgoglio, a soprattutto perché ci permette di, su questa grande nazione che nel tempo ha accumulato conoscenze, che ha grandi potenzialità da utilizzare e da sfruttare, con tutti i nostri ambiti di produzione e di trasformazione che vengono considerati eccellenze in termini di qualità"."L'unico timore per questo settore è che nel lungo termine non abbia uned è per questa ragione che bisogna anche investire nel ricambio generazionale, fare in modo che i giovani portino avanti le produzioni, perché altrimenti il nostro potenziale, il nostro valore aggiunto, rischia di perdersi, le aree interne si spopolano e molti non porteranno avanti volentieri le aziende che i nonni o i genitori gli hanno lasciato", ha affermatoPresidente Commissione Agricoltura della Camera, ricorando la recente approvazione di una legge che punta a tutelareil settore agroalimentare.