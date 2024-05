Cherry Bank e Sorec acquistano portafoglio NPL da 1,2 miliardi di euro

(Teleborsa) -, istituto di credito specializzato nei servizi di supporto alle imprese, negli NPL e nell'acquisto dei crediti fiscali, e, società attiva nella lavorazione dei crediti finanziari, bancari e assicurativi, hanno annunciato l'del valore nominale di oltredi titolarità di veicoli di cartolarizzazione riferiti a Hoist Finance.L'operazione di mercato secondario riguarda un portafoglio composto da. Rispetto all'acquisto, circa 840 milioni di GBV, ovvero circa 63.000 linee saranno di proprietà di Cherry Bank, mentre circa 430 milioni di GBV, ovvero 141.000 linee andranno a sommarsi al portafoglio proprietario di Sorec."L'evoluzione del mercato secondario del credito deteriorato ha lanciato nuove sfide agli operatori che vogliono rimanere focalizzati su questo segmento, dove è necessario adottare nuove strategie e modelli di collaborazione - dichiara- Da sempre l'allineamento di interessi è stata la chiave di successo degli operatori, a cui si sono aggiunte forte specializzazione e sostenibilità delle lavorazioni. Questa partnership porta in campo tutti questi ingredienti a servizio di un mercato che continua ad innovare e ad innovarsi."Felici di essere parte, in modo sinergico, in questo deal insieme a Cherry Bank, ma ancor più orgogliosi che gli investimenti in tecnologie e crescita delle persone dia oggi i frutti attesi - afferma- Essere partner per noi è un riconoscimento del lavoro fin qui fatto e, mi auguro, possa essere volano di una ulteriore fase di crescita dell'azienda".