Mercati del Vecchio Continente positivi nel giorno della BCE

Novartis

ABB

Nokia

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Iveco

Stellantis

Telecom Italia

Fineco

Prysmian

Webuild

Fincantieri

BFF Bank

Danieli

Sesa

Carel Industries

Comer Industries

SOL

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, nel; non sono attese variazioni ai tassi ufficiali, dopo il primo taglio nella riunione, con il Consiglio Direttivo che dovrebbe ribadire che le decisioni saranno prese riunione per riunione sulla base del flusso di indicazioni macroeconomiche.Gli investitori continuano a valutare leha incrementato le previsioni 2024 per l'utile operativo core,ha registrato un margine EBITA operativo al massimo storico nel secondo trimestre, Intrum ha comunicato che l'utile operativo è sceso più delle attese nel secondo trimestre,ha segnalato che vendite e utili sono diminuiti nel secondo trimestre.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,093. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,25%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,11%.Sulla parità lo, che rimane a quota +130 punti base, con ilche si posiziona al 3,73%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,23%,avanza dello 0,65%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,71%, a 34.623 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.881 punti. In frazionale progresso il(+0,29%); in lieve ribasso il(-0,57%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,06%),(+2,79%),(+1,66%) e(+1,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,94%.Tra i(+4,35%),(+3,29%),(+2,49%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,91%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,70%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,68%.