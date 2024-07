Europa debole, in rosso la tecnologia con tonfo di ASML

ASML

(Teleborsa) -, penalizzata dal tonfo di. Il maggior produttore globale di macchinari per i semiconduttori ha chiuso il trimestre con dati sopra le attese , ma sull'andamento del titolo pesano le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina; secondo indiscrezioni, l'Amministrazione Biden sta valutando restrizioni più severe sulle esportazioni di macchinari, che rappresentano circa il 50% delle vendite trimestrali.. Tiene invece la piazza di Milano, che si ferma sulla linea di parità. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l'che arretra dell'1,20%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,093. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,27%.Sulla parità lo, che rimane a quota +129 punti base, con ilche si posiziona al 3,69%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,44%, composta, che cresce di un modesto +0,28%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,12%., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.380 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 36.636 punti. In frazionale calo il(-0,47%); in moderato rialzo il(+0,22%).Ildel 17/07/2024 degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2 miliardi di euro, con una variazione dello 0,10%, rispetto ai precedenti 2 miliardi.di Milano, troviamo(+3,20%),(+1,27%),(+0,90%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,31%. Calo deciso per, che segna un -1,96%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,74%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%.di Milano,(+6,54%),(+4,71%),(+3,22%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,11%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,48%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,22%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,02%.