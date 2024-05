De Nora, utile cala a 18 milioni nel primo trimestre. Prevede recupero dei ricavi

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha chiuso il2024 conpari a 189,1 milioni di euro, rispetto a euro 216,9 milioni nel primo trimestre 2023; il dato risente per circa 6 milioni dall'evoluzione di alcune valute, principalmente asiatiche.L'è pari a 35,9 milioni di euro, rispetto a 46,7 milioni nel primo trimestre 2023. L'evoluzione rispetto al 2023 era prevista all'interno del Piano Industriale al 2024-2026 e riflette principalmente l'attesa riduzione dei volumi. L'è risultato pari al 19,0% (21,5% nel primo trimestre 2023) in linea con la guidance. L'si attesta a 18 milioni di euro, rispetto a 25 milioni nel pari periodo 2023."Nel primo trimestre dell'anno, nonostante un contesto macroeconomico sfidante, abbiamo conseguito- ha commentato l'- In particolare, abbiamo registrato una solida profittabilità operativa a conferma della resilienza del nostro modello di business all'interno di un contesto macroeconomico sfidante. Tale redditività è stata trainata dal business Electrode Technologies, che ha registrato un aumento dell'EBITDA margin di 100 punti base rispetto al primo trimestre 2023, e dal business legato alle tecnologie peril trattamento dell'acqua, con un aumento di 170 punti base, grazie anche al progressivo recupero del segmento Pools".Ilammonta a euro 661,1 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto a 612,1 milioni al 31 dicembre 2023. Tale espansione incorpora i nuovi ordini acquisiti nel corso del primo trimestre 2024 per circa 240 milioni di euro, pari a 1,3 volte i ricavi di periodo."Il primo trimestre dell'anno vede un aumento dell'8% del backlog con nuovi ordini ricevuti pari a circa 240 milioni di euro (1,3 volte il fatturato), in particolar modo grazie alle tecnologie per il trattamento dell'acqua e al business Energy Transition - ha aggiunto l'AD - Questo risultato ci dà, traendo il massimo vantaggio dal momento positivo della divisione Water Technologies, che presenta opportunità di crescita legate in particolare al settore municipale ed energetico e all'entrata in vigore di nuove regolamentazioni, come ad esempio le misure adottate in USA per migliorare la qualità dell'acqua potabile. A ciò si aggiunge il recupero del segmento Pools, caratterizzato da una crescita dei ricavi del 27% rispetto all'ultimo trimestre del 2023".Con riferimento all'evoluzione del business nel 2024, considerato l'andamento dei mercati, l'evoluzione del backlog, e i risultati conseguiti nel primo trimestre dell'esercizio, De Nora si attende unvisibile già nel corso del secondo trimestre.Ilha nominato per cooptazionequale nuovo membro non esecutivo e indipendente, in sostituzione di Teresa Naddeo, dimessasi in data 17 aprile 2024.