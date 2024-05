CAREL, utile scende a 16,5 milioni di euro nel primo trimestre. Ricavi -9%

CAREL Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, ha chiuso ildel 2024 conpari a 146,4 milioni di euro, in calo del 9%. Al netto della variazione di perimetro legata al consolidamento di Kiona ed Eurotec (7,3 milioni) e del marginale effetto negativo dei cambi il calo sarebbe stato pari a al 13,3%.L'è pari a 26,7 milioni di euro, in calo del 20,3%. La, intesa come rapporto tra EBITDA e Ricavi è stata pari al 18,2% (20,8% al 31 marzo 2023). Ilè pari a 16,5 milioni di euro, in calo dell'10,9%, e riflette solo parzialmente i risultati operativi grazie a risultati particolarmente positivi derivanti dall'andamento dei cambi e dalla plusvalenza legata all'acquisizione del residuo 49% del capitale social di CFM."Come già atteso ed anticipato, il primo trimestre di quest'anno è stato caratterizzato da uno, soprattutto in alcune aree geografiche, che si è riflesso in diversi settori sia del condizionamento che della refrigerazione - ha commentato l'- Partendo dal primo, il segmento maggiormente in sofferenza è stato quello delle pompe di calore che, negli ultimi trimestri, ha fatto registrare una brusca e significativa frenata in Europa a seguito di alcune incertezze regolatorie, in parte risolte, della dinamica dei tassi di interesse e dell'andamento dei prezzi delle commodity energetiche. Passando alla refrigerazione, la forte ripresa osservata nel Nord America è stata controbilanciata da una domanda Europea ancora stagnante, sebbene, anche in tale geografia si sia intravisto qualche segnale qualitativo di miglioramento"."Quanto sopra descritto ha comunque natura temporanea: le pompe di calore ricoprono un ruolo essenziale nella strategia di decarbonizzazione europea mentre efficienza energetica e transizione verso gas refrigeranti più sostenibili rimangono due elementi fondamentali nello sviluppo della refrigerazione dei prossimi decenni - ha aggiunto - Sul breve termine ci attendiamo un, concentrato nella".Laconsolidata risulta negativa per 78 milioni di euro, inclusiva dell'effetto contabile legato all'applicazionedell'IFRS16 pari a 32,5 milioni. L'incremento rispetto al dato registrato al 31 dicembre 2023 che era pari a 35,7 milioni èdovuto all'acquisizione del residuo 49% del capitale sociale di CFM. Escludendo tale elemento la posizione finanziaria netta risulta sostanzialmente immutata rispetto alla fine del 2023: la generazione di cassa ha più che coperto investimenti per circa 5,4 milioni e l'incremento del capitale circolante dovuto principalmente ad effetti stagionali.