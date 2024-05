Banche italiane, solido 1° trimestre indica che rischi al ribasso sono sotto controllo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Le) hanno registrato undi 6 miliardi di euro neldel 2024, in aumento del 25% su base annua (YOY) ma in calo del 4% trimestre su trimestre (QOQ). L'utile netto è aumentato del 22% su base annua se si esclude la plusvalenza derivante dal completamento di una partnership strategica tra BPER e Gardant nel primo trimestre del 2024 e del 3% su base trimestrale escludendo la plusvalenza nel primo trimestre del 2024 e un rilascio netto di disposizioni legali e impatto fiscale positivo per MPS e costi di ristrutturazione per BPER nel quarto trimestre 2023.I risultati del primo trimestre riflettono ricavi più elevati, un buon controllo dei costi e accantonamenti per perdite su crediti (LLP) inferiori, la cui combinazione ha portato a unannualizzato di circa il 14%, in aumento rispetto al 12% nel primo trimestre del 2023."La solida performance nel primo trimestre del 2024 suggerisce che i rischi al ribasso appaiono sotto controllo, tuttavia permane l'incertezza data la prevista crescita modesta del PIL nel paese e il livello dei tassi di interesse che rimarranno elevati per qualche tempo, anche tenendo conto dei successivi tagli dei tassi attesi nel corso dell'anno - ha affermato, Vice President del team European Financial Institution Ratings di Morningstar DBRS - Ci aspettiamo che lein un contesto di tassi di interesse probabilmente più bassi in futuro".Nel primo trimestre, ilaggregato è aumentato del 15% su base annua ma è sceso dell'1% su base trimestrale, dopo una crescita trimestrale per sette trimestri consecutivi. La rivalutazione delle attività è stata sostanzialmente completata in un contesto di volumi di prestiti fiaccati, mentre i costi di finanziamento e gli oneri di copertura sono aumentati in un contesto di tassi più bassi previsti. Ciononostante, l'NII dovrebbe rimanere robusto nel 2024 poiché gli spread commerciali medi rimarranno probabilmente più elevati rispetto al 2023 anche tenendo conto dei tagli dei tassi attesi.Nel primo trimestre, lesono aumentate del 5% su base annua e del 10% su base trimestrale, poiché le commissioni derivanti dalla gestione patrimoniale, dagli investimenti e dalla bancassicurazione hanno registrato una ripresa, mentre le commissioni dei servizi bancari tradizionali sono state principalmente limitate da un'attività di prestito modesta e da una riduzione delle commissioni addebitate sui conti correnti di alcune banche.Il(CoR) medio annualizzato è stato di 32 pb nel primo trimestre del 2024, in calo rispetto a 41 pb nel 2023 e inferiore ai livelli riportati nel 2019-2022. Le banche si sono orientate verso un CoR medio di circa 40-50 pb nel 2024, tuttavia a tale riguardo potrebbero verificarsi alcuni aspetti positivi, compreso il rilascio di alcune coperture, qualora non emergessero rischi sostanziali sulla qualità degli attivi.Ilmedio annualizzato è rimasto contenuto intorno all'1% nel primo trimestre del 2024, e lo stock aggregato diè aumentato del 2% a fine marzo 2024 rispetto a fine 2023, poiché alcune banche hanno registrato nuove afflussi NPE, anche se ancora limitati, in alcuni casi dovuti al default di singoli nomi che beneficiano di garanzie statali. Ciononostante, la riduzione cumulata dello stock aggregato di NPE lordi dalla fine del 2019 è stata del 63%, con un rapporto medio di NPE lordi sceso al 3,1% a fine marzo 2024 dal 9% di fine 2019, e rimasto invariato rispetto a fine 2023.