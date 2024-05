Piazza Affari positiva in un'Europa cauta, Londra chiusa

MPS

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, l'indice HCOB PMI ha segnalato che all'inizio del secondo trimestre la ripresa economica dell'eurozona continua ad avanzare al tasso di crescita complessivo dell'attività economica più rapido in 11 mesi. I dati di aprile hanno anche segnalato un'espansione sostenuta del settore terziario italiano, con l'attività economica in crescita per il quarto mese consecutivo.In attesa dell'(domani focus su), a Piazza Affari si guarda al collocamento del nuovo BTP Valore , titolo di Stato destinato solo a risparmiatori individuali. Gli analisti di Intesa Sanpaolo fanno notare che il rendimento medio del BTP Valore è pari a 3,625%, a fronte di un tasso sul titolo di riferimento a 6 anni al 3,46 alla chiusura di venerdì 3 maggio. Caratteristiche e valutazioni sono molto simili a quelle del BTP valore collocato a febbraio, portando a ritenere questa emissione interessante, in particolare in alternativa al BTP di riferimento e per chi intende detenere il titolo fino a scadenza, grazie anche al premio fedeltà.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,77%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,03%), raggiunge 78,92 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +129 punti base, con ilche si posiziona al 3,73%.senza slancio, che negozia con un +0,2%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,12%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,40%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 35.971 punti. Poco sopra la parità il(+0,23%); in lieve ribasso il(-0,29%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,92%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,68%.avanza dell'1,60%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,18%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,36%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,52%.del FTSE MidCap,(+3,34%),(+3,28%),(+1,76%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,74%. Tentenna, che cede lo 0,84%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,74%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,68%.