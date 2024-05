Cloudia Research inaugura nuovo Innovation Hub a Valencia

Cloudia Research

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della trasformazione digitale con un’offerta specializzata in ambito ERP (Enterprise Resource Planning ha aperto oggi ilIl centro sarà un punto di riferimento per l'innovazione e la formazione e contribuirà all’della Società.L'Innovation Hub di Valencianell'utilizzo dell'e delper la digitalizzazione dei processi aziendali, che si comporrà di figure sia senior che junior, costruendo così una sinergia di competenze ed attitudini. Il team si occuperà di ricerca e sviluppo, per nuove soluzioni innovative per la trasformazione digitale e delsupporto ai clienti nell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale e Cloud."Siamo entusiasti di aprire il nostro nuovo Innovation Hub a Valencia", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato, aggiungendo "siamo convinti che questo nuovo centro ci aiuterà a far crescere la nostra presenzainternazionale e a sviluppare prodotti e servizi innovativi per i nostri clienti”.Ledel team saranno, un programma di formazione professionali che è stato avviato con successo a Messina nel 2021 e che la Società ha deciso di replicare anche a Valencia,