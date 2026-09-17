TMP Group firma i fan village degli Europei di Pallavolo maschile 2026 in Italia

(Teleborsa) - TMP Group , tech-media company, inaugura l'accordo strategico, articolato in più contratti, del valore aggregato di 500.000

euro per la progettazione e la produzione dei Fan Village ufficiali dei Campionati Europei di Pallavolo Maschile 2026 (EuroVolley 2026) con l'apertura del primo Fan Village a Napoli.



Il progetto, sviluppato in stretta partnership con RCS Sports & Events e in coordinamento con la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e la Confédération Européenne de Volleyball (CEV), ha visto TMP Group protagonista nell'ideazione e realizzazione delle aree dedicate ai tifosi e agli sponsor e partner in tutte e quattro le città italiane che ospitano la prestigiosa kermesse continentale.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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